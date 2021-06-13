Меня зовут Вера Кузнецова.



В 2012 году я закончила режиссерский факультет ГИТРа. За прошедшие восемь лет я успела поучаствовать в различных кино- и телепроектах в качестве режиссера и режиссера монтажа. Я работала на Первом канале в программах "Таблетка", "Мужское и женское", "Пусть говорят", в компании "СТРИМ" на телеканалах "Уникум", "Авто 24" и "Домашние животные", создавала рекламные ролики для Сбербанка, Infinity, Russian Fashion Week.



Также являлась режиссером прямого эфира на Олимпиаде в Сочи 2014.



В 2019 году принимала участие в производстве документального фильма Михаила Комлева "Интернет для всех".

