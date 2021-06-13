Я считаю, что монтаж является ключевым этапом в создании любого кино.
Съемка — всегда тайна: ты до самого конца точно не знаешь, что же получится в итоге. И только при монтаже ты получаешь все ответы. Качество готового фильма во многом зависит от знаний и навыков режиссера монтажа.
Программа курса рассчитана так, чтобы обучающиеся получили не только теоретические знания, но и практический опыт.
- Введение в работу режиссёра монтажа
- Основа теории монтажа
- Знакомство с программой Adobe Premier Pro
- Основы работы с видео
- Работа с эффектами
- Работа с титрами
- Работа со звуком
- Работа с мультикамерой
- Основы цветокоррекции
- Подготовка к сдаче в эфир
Каждый этап программы предполагает дополнительное домашнее задание.