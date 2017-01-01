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Педагог курса "Режиссер монтажа для начинающих"

Кузнецова Вера Владимировна, режиссер, режиссер монтажа
Данный курс подойдет всем, кто хочет связать свою жизнь с творческой профессией режиссер монтажа, а также научиться монтировать видеоконтент любой сложности
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Для кого этот курс

Начинающие монтажеры, продакшн студии
Научитесь работать с эффектами, титрами, звуком, цветокоррекцией, мультикамерой, поймите всю специфику режиссера монтажа, начните монтировать и собирать своё портфолио
1
Блогеры, фотографы, видеографы
Освойте Adobe Premier Pro, станьте профессионалами монтажа, создавайте интересные проекты, удерживайте внимание зрителей, прокачайте свои скиллы, обретите новые навыки и знания
2
Любители кино
Если вы смотрите разные фильмы, любите снимать видео и хотите научиться монтировать, то этот курс для вас. Поймите все азы профессии, разберитесь с видеорядом, драматургией, переходами, склейками, работе с эффектами
3
Контент-менеджеры, smm-специалисты, журналисты, редакторы
Научившись самостоятельно создавать видеоконтент, вы расширите свои профессиональные компетенции, станете более востребованными и конкурентноспособными
4
Кто думает о новой профессии
Шаг за шагом, поняв специфику работы с видео и освоив ее основные законы, вы сможете изменить свою жизнь, начав карьеру в киноиндустрии, на телевидении или станете работать на себя. Не упустите свой шанс все изменить
5
Кто заинтересован в развитии
Знания полученные на курсе будут интересны людям смежных профессий, путешественникам, старшеклассникам, абитуриентам, фрилансерам, владельцам бизнеса, а также тем, кто хочет расширить свой кругозор
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Меня зовут Вера Кузнецова.

В 2012 году я закончила режиссерский факультет ГИТРа. За прошедшие восемь лет я успела поучаствовать в различных кино- и телепроектах в качестве режиссера и режиссера монтажа. Я работала на Первом канале в программах "Таблетка", "Мужское и женское", "Пусть говорят", в компании "СТРИМ" на телеканалах "Уникум", "Авто 24" и "Домашние животные", создавала рекламные ролики для Сбербанка, Infinity, Russian Fashion Week.

Также являлась режиссером прямого эфира на Олимпиаде в Сочи 2014.

В 2019 году принимала участие в производстве документального фильма Михаила Комлева "Интернет для всех".
Преимущества обучения в школе кино "Флик"
Даем людям возможность обучаться у лучших педагогов из любой точки мира
Знания
Лучшие из лучших делятся своими знаниями и опытом для вас
Онлайн
Обучение доступно из любой точки мира, где есть Интернет
LIVE
Лекции проходят в "живом" формате, не в записи

Программа курса

Я считаю, что монтаж является ключевым этапом в создании любого кино.

Съемка — всегда тайна: ты до самого конца точно не знаешь, что же получится в итоге. И только при монтаже ты получаешь все ответы. Качество готового фильма во многом зависит от знаний и навыков режиссера монтажа.

Программа курса рассчитана так, чтобы обучающиеся получили не только теоретические знания, но и практический опыт.

  • Введение в работу режиссёра монтажа
  • Основа теории монтажа
  • Знакомство с программой Adobe Premier Pro
  • Основы работы с видео
  • Работа с эффектами
  • Работа с титрами
  • Работа со звуком
  • Работа с мультикамерой
  • Основы цветокоррекции
  • Подготовка к сдаче в эфир

Каждый этап программы предполагает дополнительное домашнее задание.
О нашем курсе
Уровень
Для начинающих
Начало
Май 2021
Длительность
3 месяца
Обучение
Онлайн
Группа
до 20 человек
Возраст
15+
Расписание
Среда (19:00 - 20:30)
Суббота (12:00 - 13:30)
Стоимость
8 000 руб. / мес.

Чему вы научитесь

Основам работы в программе Adobe Premier Pro
Работе с эффектами, звуком, титрами
Работе с мультикамерой и цветокоррекцией
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Телефон
Стоимость курса Режиссер монтажа для начинающих / В.В. Кузнецова
Продолжительность 3 месяца
8 онлайн-занятий в месяц по 90 минут
5000
р.
Варианты оплаты
Оплатить
При единовременной оплате за курс предоставляется скидка 2 400 руб.
Часто задаваемые вопросы
Если я пропустил занятие?
Не волнуйтесь. Вам будет доступна видеозапись лекции, которую вы сможете прослушать в любое удобное для вас время.
Я смогу общаться с преподавателем?
Вы сможете общаться с преподавателем, если ваша группа до 20 человек. Если группа слушателей более 20 человек, то в конце каждой лекции преподаватель отвечает на самые интересные вопросы.
На кого рассчитан этот курс?
Данный курс подойдет всем, кто хочет связать свою жизнь с творческой профессией режиссер монтажа, а также научиться монтировать видеоконтент любой сложности.
Могу я оплатить курс в рассрочку?
Существует две формы оплаты: единовременная (за курс) и помесячная. Если оплатить весь курс сразу, то получается дешевле на 10%.
Мне ещё нет 18 лет. Я могу оплатить курс?
Оплатить обучение (принять договор-оферту) может лицо старше 18 лет. Если вы ещё не достигли совершеннолетия, то оплатить обучение могут ваши родители, родственники или иные лица старше 18 лет.
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